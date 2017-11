Det har kommet flere meldinger fra bergensere som merket et jordskjelv tirsdag morgen.

Klokken 0946 ble det registrert et jordskjelv vest for Øygarden, opplyser Norsk nasjonalt seismisk nettverk.

– Jeg kan se at det har vært et skjelv. Det er tydelige utslag både på målestasjonen vår på Ask på Askøy og på Geofysisk institutt i Bergen. Skjelvet hadde en styrke på 3,8, sier førsteamanuensis Mathilde B. Sørensen ved UiB til BT.

– Jordskjelv!

På Øyrane Torg traff Bygdanytt på Ragnhild Nattland og Geir Havre, som ikke hadde reflektert over hva ristingen kunne være.

– Jordskjelv! Det er det mange år siden sist jeg opplevde, sier Nattland.

– Jeg kan ikke huske å opplevd jordskjelv, men det kan jo være at jeg ikke merket det særlig sist det var, smiler Havre.

– Forrige gang eg kan huske at det var jordskjelv trodde vi det var en lastebil som veltet rett utenfor huset. Det er så lenge siden at jeg ikke husker når det var, så det kan neppe være jordskjelv ofte på disse kanter, legger Nattland til.