Klokken 0946 tirsdag ble det registrert et jordskjelv vest for Øygarden, opplyser Norsk nasjonalt seismisk nettverk (NNSN).

Skjelvet hadde en styrke på 3,8 på Richters skala. Det var mulig å føle skjelvet i store deler av Hordaland.

– I norsk sammenheng skjer det ikke ofte. Trolig er det minst ti år siden det har vært et så kraftig skjelv i Norge. Vi har fått meldinger om at det er følt i store områder, sier overingeniør Berit Storheim ved Jordskjelvstasjonen ved Universitetet i Bergen til VG.

Rumling i huset

Bygdanytt har fått en rekke meldinger om at skjelvet var merkbart i Arna og flere steder på Osterøy, deriblant Hauge, Fotlandsvåg, Bruvik og Lonevåg.

I Ytre Arna, cirka 40 kilometer i luftlinje fra jordskjelvet, ristet det kraftig, skriver NRK som har snakket med Reidar Aasheim.

– Det rumlet kraftig under huset, så begynte lampen på kjøkkenet å riste og skrangle, beskriver han til Bygdanytt.

Han var hjemme sammen med konen Kari da jordskjelvet inntraff.

– Jeg tenkte med en gang at det var knuseverket som hadde fyrt av en alvorlig stor salve, så jeg ringte dit og fikk beskjed om at de ikke sto bak, sier Aasheim.

Han anslår at buldringen pågikk i 10–15 sekunder.

– Var du nervøs?

– Nei, det var jeg ikke. Jeg tenkte jo at det var knuseren som skjøt, ikke at det var et jordskjelv, forteller arnabuen.

Ronny Bertelsen

– Jordskjelv!

På Øyrane Torg traff Bygdanytt på Ragnhild Nattland og Geir Havre, som ikke hadde reflektert over hva ristingen kunne være.

– Jordskjelv! Det er det mange år siden sist jeg opplevde, sier Nattland.

– Jeg kan ikke huske å opplevd jordskjelv, men det kan jo være at jeg ikke merket det særlig sist det var, smiler Havre.

– Forrige gang eg kan huske at det var jordskjelv trodde vi det var en lastebil som veltet rett utenfor huset. Det er så lenge siden at jeg ikke husker når det var, så det kan neppe være jordskjelv ofte på disse kanter, legger Nattland til.