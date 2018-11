Rundt 12.45 søndag formiddag meldte vegtrafikksentralen (VTS) om trafikale utfordringer i Risnestunnelen på E16. Grunnen var en bobil med stans noen hundre meter inne i tunnelen.

Etter litt ble tunnelen stengt, og en politipatrulje sendt til stedet.

Like etter klokken 13.30 melder VTS at tunnelen igjen er åpnet for trafikk. I mellomtiden hadde trafikken flyttet seg til omkjøringsveien, hvor det oppstod nye trafikale problemer.