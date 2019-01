Fredag morgon rykte politiet på Osterøy ut til Familiens hus, som er under bygging på Hatland. Dei fekk melding om eit innbrot som skal ha skjedd natt til fredag.

– Gjerningsmennene har bana seg avgang gjennom rekkverket og tatt seg inn i sjølve huset, opplyser tenestestadleiar ved Osterøy lensmannskontor, Ole Kristoffer Tveiten til Bygdanytt.

Har mistenkte

Under innbrotet skal dei ha stole kostbart verktøy, men politiet er førebels usikker på kor mykje verdiar det er snakk om.

– Vi har gjort ei åstadsundersøking og sikra oss ein del vitneavhøyr, seier Tveiten.

Politiet mistenkjer at det er to gjerningsmenn som står bak innbrotet og at ingen av dei held til på Osterøy.

– Vi har ein patrulje på veg i dag som skal ransaka dei mistenkte, som vi trur ikkje er lokale.