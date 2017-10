Det melder politiet i en pressemelding.

Politiet opplyser videre at fem personer er lettere skadd og 12 er fysisk uskadd.

– De skadde er sendt til Voss sjukehus og Bergen legevakt. De uskadde er også sendt til Bergen legevakt, skriver politiet i pressemeldingen.

Det er opprettet en pårørendetelefon: 815 02 800

Frontkollisjon

Det var like før klokken 1500 at det ble meldt om en frontkollisjon mellom et vogntog og en buss like ved Evanger på E16 i Voss kommune.

Vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen i Hordaland opplyste til Bygdanytt at brannvesenet hadde fått melding om at 18 personer var skadet. Dette tallet viste seg å være lavere enn først fryktet.

Ifølge 110-sentralen skjedde mellom Holemarktunnelen og Nakkagjelstunnelen på E16, like ved Evanger. Det ble sendt store ressurser fra samtlige nødetater.

Tips eller foto? tips@bygdanytt.no

– Kaos

En person på ulykkesstedet beskrev at det var fullt kaos.

– Politibiler og sykebiler går i shuttletrafikk her, sa han til Bygdanytt.

BN-tipser

Mye kø

Politiet fikk melding om front mot front-ulykken klokken 1443.

Veien er helt stengt og det er uklart hvor lenge den vil være det.

– Det er mye kø, forteller trafikkoperatør Ken Ove Holm i Vegtrafikksentralen klokken 1610.

Vegtrafikksentralen anbefaler bilister om å kjøre via Nrheimsund på Fv 7.

– Alvorlig ulykke

– Dette er en alvorlig ulykke. Politi og ulykkesgruppen har arbeid de må få gjort, påpeker Holm.

