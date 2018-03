På tampen av fjoråret skrev Bygdanytt at Bane Nor skulle innføre parkeringsavgift ved Arna stasjon.

Fredag trer endringen i kraft.

Det ble bestemt for rydde opp i den krevende parkeringssituasjonen, og samtidig legge bedre til rette for pendlerne som kjører dit.

Da blir 390 av de totalt 433 parkeringsplassene ved stasjonen reservert for togreisende med gyldig periodebillett på toget.

Fakta: Dette vil det koste For reisende med 30-dagers periodebillett koster det 100 kroner å parkere. Appen «Bane Nor Parkering» brukes til betaling. De som ikke har periodebillett må ut med 40 kroner per dag, og det er satt av 43 parkeringsplasser til dagparkering. Kjøpes i billettautomat ved parkering. Kilde: Bane Nor

Parkeringsplassene for pendlerne er reservert mellom klokken 0500 og 1700 på hverdager. På kveldstid og i helger kan plassene benyttes gratis av alle.

– Ved å innføre pendlerparkering, sørger vi for at de fleste parkeringsplassene ved stasjonen blir reservert for togpendlere innenfor vanlig pendlertid, sa Knut Ø. Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom til Bygdanytt i februar.

