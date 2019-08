Et tyngre kjøretøy havnet fredag ettermiddag i grøften på fylkesveg 580, ikke langt unna Grimen camping. Vegtrafikksentralen (VTS) meldte om hendelsen klokken 14.46.

– Veien er helt stengt etter trafikkuhell med lastebil.

Først ble det meldt at hendelsen skjedde ved Lone camping. Det rette er ved Grimevatnet, ikke langt unna Grimen motell og camping.

Til BA opplyste VTS at lastebilen skal ha kommet ut i grøftekanten og tippet over mot terrenget.

Det kunne se ut som det ville gå en stund før veien åpnet. VTS fortalte at det måtte to biler til for å få lastebilen opp, men like før klokken 14 ble det åpnet for fri ferdsel igjen. Det hadde da bygget seg opp litt køer i området.