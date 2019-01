Det var like før klokken 17 lørdag at politiet meldte om en skiløper i midten av 20-årene som kjørte utfor en skrent. Han hevder han er uskadd og har det bra, meldte politiet.

– Han er i et følge på flere personer, men følte det var best å tilkalle hjelp slik at han komme seg opp, informerte operasjonslederen.

Krevende

Korpsleder i Arna og Åsane Røde kors, Thomas Hopland, kan fortelle at redningsaksjonen på Gullfjellet var krevende.

– Det vanskelige terrenget og mye snø gjør denne redningsaksjonen ganske så krevende, men vi har dyktige folk på plass som er godt trent og kan håndtere slike situasjoner, sa Hopland til Bygdanytt mens redningsaksjonen pågikk.

– Hva var deres oppgaver denne kvelden?

– Hovedoppgaven var jo å få personen ned fra fjellet med bruk av tau og andre hjelpemidler. Og denne aksjonen var ganske tidkrevende. Det er veldig bratt hvor personen befant seg.

Vurderte helikopter

Politiet kunne melde i 18-tiden at Røde kors, skredekspert og politi var like ved skiløperen som, ifølge politiet, skal ha det bra.

Skredeksperten skulle forsikre Røde kors og politiet at ingen snøskred utløses mens redningsaksjonen pågikk.

Tidligere lørdag ble det vurdert om det skulle settes inn helikopter ettersom terrenget er bratt mellom Gullfjellet og Gullbotn, opplyste operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til Bygdanytt.

Skiløperen ble til slutt reddet opp fra fjellhyllen i 22-tiden - etter fem timer med venting. Han har, ifølge politiet, det bra.