Siste nytt klokken 1750:

Politiet kan melde at Røde kors, skredekspert og politi er like ved skiløperen som, ifølge politiet, skal ha det bra.

Skredeksperten skal forsikre Røde kors og politiet at ingen snøskred utløses mens redningsaksjonen pågår.

– Det vurderes om det skal settes inn helikopter fordi terrenget er temmelig bratt midt mellom Gullfjellet og Gullbotn, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Dag Olav Sætre.

Trengte hjelp

Like før klokken 17 meldte politiet om at en skiløper i midten av 20-årene skal ha kjørt utfor en skrent. Han hevder han er uskadd og har det bra, meldte politiet.

– Han er i et følge på flere personer, men følte det var best å tilkalle hjelp slik at han komme seg opp, informerte operasjonslederen.

Det er meldt om tett snøvær i området.

