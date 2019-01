Vegtrafikksentralen melder like før klokken 15 torsdag at et tre skaper trøbbel for bilistene ved Trengereid.

Sentralen informerer at treet er plassert på Trengereidsiden, og at en entreprenør er på vei.

Her kan du se om det er kø:

Rødt betyr at det er mye trafikk, mens når strekningen er grønn så flyter trafikken fint.