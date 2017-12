Eit jordras har treft deler av eit bustadhus på Votlo ved Haus, og folk i 18 bustader er evakuerte.

35 personar blei ivaretatt på evakuertsenter på Haus skule og ytterlegere seks personar frå området har reist på jobb.

Politiet får bistand fra Osterøy kommune på evakuertsenteret, opplyser politiet i ei pressemelding.

Døydde av skadane

Evakueringssenteret vil vera operativt fram til det er vurdert som trygt å gå inn i området igjen. Avgjerd om når det er trygt å flytta tilbake blir tatt av kommunen i samråd med geolog.

Kvinna i 30-åra som blei meldt skada i dag tidleg døydde av skadane. Politiet opplyser at det har tatt tid å få varsla alle dei nærmaste pårørande, og ein person er ikkje varsla. Dei pårørande blir ivaretatt av personell på eiga pårørendesenter.

Innsatsleiar Dag Olav Sætre opplyser til Bygdanytt at to geologar no er på plass for å vurdera rasfaren.

– Det er uoversiktleg her akkurat no, og vi fryktar at det kan koma fleire ras, seier Sætre.

Anders Totland

Raset skal vera om lag 25 meter langt og sju meter breidt. Politiet opplyser at det var masser bak huset som løsna. Dei som bur i området blir evakuerte samla i ein buss.

Vegen til Votlo er stengt ved idrettsbana, og det er uvisst når vegen til Votlo vil opna.

– Bygda i sjokk

Bygdanytt har prata med Espen Nessestrand Mjøs, som er ein av dei evakuerte.

– Vi blei evakuert i morgontimane og alt står bra til. Heile bygda var i sjokk, for ein veit jo ikkje kva som kan skje. No er situasjonen rolegare og alle blir tatt hand om av brannfolk og politi på bedehuset. Folk er flinke til å støtta kvarandre, seier Mjøs.

Han har ikkje sjølv sett rasområdet, men ein bil har blitt flyttet ut i vegen av kreftene som var i sving.

Kommunen har sett krisestab

Ordførar Jarle Skeidsvoll opplyser at kommunen sette krisestab kort tid etter dei fekk melding om raset.

– Kommunen har sendt kriseteamet til området, og fokuset vårt er først og fremst på kvinna sine pårørande. Grunna den uavklarte rasfaren har vi sendt geolog til området. NVE har kontakta oss for høyra om vi treng bistand frå geologar, og det har vi takka ja til. Tre geologar vurderer rasfaren området, opplyser Skeidsvoll.

Mange brannfolk

Brannvesenet har sendt mannskap frå Osterøy brann-redning til staden, ei klatregruppe og tungberging frå Fana og Åsane, samt mannskap også frå Arna brannstasjon.

Det er også gått to ras på E16, og her skal det vera store mengder med is og vatn i vegbana.

NVE har sendt ut jordskredvarsel i gul kategori for Vestlandet. Det er også sendt flaumvarsel i oransje kategori i indre strok av Hordaland og Rogaland på grunn av regn og snøsmelting. Skalaen for varsling har fire kategorier: grønt (1), gult (2), oransje (3) og raudt (4), som er det mest alvorlege.

Begge varsla gjeld fram til fredag klokka 7.

Bygdanytt kjem tilbake med meir om raset på Votlo.

Dersom du har foto frå rasstaden, kan desse sendast til tips@bygdanytt.no.