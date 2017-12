Kvinne sendt til sjukehus etter at hus blei treft av jordras

Eit jordras har treft deler av eit bustadhus på Votlo ved Haus. Politiet opplyser til Bygdanytt at ei kvinne skal vera skada i raset.

– Kvinna er frakta til Haukeland universitetssjukehus. Skadeomfanget er så langt ukjend, opplyser operasjonsleiar Hans-Erik Thue i Vest politidistrikt.

Det skal vera sju personar som bur i huset.

Raset skal vera om lag 25 meter langt og sju meter breidt. Politiet opplyser at det var masser bak huset som løsna. Dei som bur i området blir evakuerte samla i ein buss.

Vegen til Votlo er stengt ved idrettsbana, og det er uvisst når vegen til Votlo vil opna. Thue opplyser at dei ventar på at ein geolog skal koma til staden.

– Bygda i sjokk

Bygdanytt har prata med Espen Nessestrand Mjøs Mjøs, som er ein av dei evakuerte.

– Vi blei evakuert i morgontimane og alt står bra til. Heile bygda var i sjokk, for ein veit jo ikkje kva som kan skje. No er situasjonen rolegare og alle blir tatt hand om av brannfolk og politi på bedehuset. Folk er flinke til å støtta kvarandre, seier Mjøs.

Han har ikkje sjølv sett rasområdet, men ein bil har blitt flyttet ut i vegen av kreftene som var i sving.

Mange brannfolk

Brannvesenet har sendt mannskap frå Osterøy brann-redning til staden, ei klatregruppe og tungberging frå Fana og Åsane, samt mannskap også frå Arna brannstasjon.

Det er også gått to ras på E16, og her skal det vera store mengder med is og vatn i vegbana.

NVE har sendt ut jordskredvarsel i gul kategori for Vestlandet. Det er også sendt flaumvarsel i oransje kategori i indre strok av Hordaland og Rogaland på grunn av regn og snøsmelting. Skalaen for varsling har fire kategorier: grønt (1), gult (2), oransje (3) og raudt (4), som er det mest alvorlege.

Begge varsla gjeld fram til fredag klokka 7.

Bygdanytt kjem tilbake med meir om raset på Votlo.

Dersom du har foto frå rasstaden, kan desse sendast til tips@bygdanytt.no.