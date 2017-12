Fredag i 13-tiden varslet 110-sentralen på Twitter at det hadde vært en trafikkulykke.

Ulykken skjedde på E16 ved Blindheim, mellom Arna og Vågsbotn.

Fikk dramatisk melding

– Første melding var at det angivelig var en frontkollisjon og flere biler involvert, forteller operasjonsleder Bjarte Rebnord ved Vest politidistrikt.

Ettersom det hørtes ut som en alvorlig trafikkulykke sendte politiet ut tre patruljebiler til ulykkesstedet.

Heldigvis viste det seg at ulykken ikke var så alvorlig som politiet først trodde.

– Det viste seg å være snakk om en hjortepåkjørsel, sier han.

Først meldte politiet om at det var to biler som var involvert i trafikkulykken. Det stemte ikke.

– Nei, det viste seg at bil nummer to bare hadde stoppet for å hjelpe, men sto slik til at det så ut som at det var to biler involvert i ulykken, forklarer Rebnord.

Kø i området

Hjorten ble skadet som følge av ulykken, og ble avlivet på stedet.

Ifølge Rebnord var en ambulanse tilfeldigvis i området og var en av de første bilene som kom til ulykkesstedet.

– De fikk raskt avklart at det ikke var personskade.

Det var ikke behov for bilberging.

Det oppsto kø på E16 etter trafikkuhellet. Klokken 13.25 var veien blitt ryddet.

