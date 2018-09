Per 2. kvartal i 2018 var det legemeldte sykefraværet i Hordaland på fem prosent. Det er en nedgang på seks prosent i forhold til i fjor, opplyser Nav.

Det er det laveste sykefraværet som er blitt registrert i Hordaland siden Nav startet med slike målinger for ti år siden.

Tommy Johansen, fungerende fylkesdirektør i Nav Hordaland, tror det skyldes et langsiktig arbeid som nå begynner å gi resultater.

– Sykelønn og sykefravær er et hett tema, og det har blitt debattert mye den siste tiden. Fra NAV sitt ståsted har det vært viktig å fokusere på konsekvensene av å være borte fra jobb. Vi tror at debatten har ført til at den enkelte arbeidstaker har blitt oppmerksom på farene ved å være sykemeldt, og at arbeidsgiverne er blitt flinkere til å følge opp de sykemeldte, sier Johansen i en pressemelding.

Det totale sesongjusterte sykefraværet i Norge er nå på 6,2 prosent. I 2. kvartal var sykefraværet på Osterøy 5,2 prosent, mens det i Bergen var 4,7 prosent.

Det er en endring på henholdsvis elleve prosent og seks prosent fra i fjor.

Det høyeste sykefraværet i Hordaland er i Radøy (6,9 prosent), Vaksdal (6,5 prosent) og Sund (6,4 prosent). Lavest er det i Etne og Ullensvang, som begge hadde et sykefravær på 3,9 prosent.

– Hordaland ligger vanligvis over landssnittet når det gjelder sykefravær. Nå er vi endelig på snittet, forteller Johansen.