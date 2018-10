En bil med tre personer var involvert i en trafikkulykke på Osterøy torsdag ettermiddag, opplyser brannvesenet.

Ulykken skjedde i Haus.

– Bilen har gått rundt og havnet på taket, forteller Sigbjørn Villanger i 110 Hordaland.

Han opplyser at det var tre personer i bilen.

– De fremstår som uskadet, sier han til Bygdanytt.

Kristina Bøland

Varslet selv om ulykken

Alle nødetatene rykket ut da meldingen kom.

– Det var en av de involverte som meldte ifra, forteller operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Det skal ikke være trafikale problem på grunn av ulykken. Trafikken dirigeres av politiet.

– Det går an å passere, bilen ligger i grøften, opplyser Geitle.

Bilbelte

Politibetjent Rune Michelsen opplyser til Bygdanytt at de involverte opplyser at de hadde bilbelte på seg.

– Det kan de være glade for i dag, sier han og tilføyer:

– Men bilen er ødelagt. Den kommer neppe på veiene igjen.

Han forteller at det kan se ut til at bilen har kommet for langt ut i veikanten.

– Den har nok vært en runde på taket, men den lå på siden da vi kom.

