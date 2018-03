Nabo får skryt etter brann på Osterøy

Klokken 1510 mandag ettermiddag fikk brannvesenet telefon fra en nabo som observerte flammer på et leilighetskompleks på Rundhovde på Valestrand.

Nabokvinnen får skryt for sin innsats.

– Hun så at det var fyr i veggen i forbindelse med en varmepumpe. Innringeren fikk varslet personene som bodde der og sørget for at de kom seg ut, sier vaktkommandør Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen i Hordaland.

Ifølge Villanger er det snakk om et bygg med fire leiligheter, der to personer var hjemme.

Brannvesenet på Osterøy fikk kort tid etter ankomst kontroll på situasjonen.

— De fikk slått ned flammene raskt, men fortsetter nå med rivingsarbeid og motorsag for å være sikker på at det ikke er noe mer varme i veggen, sier han.

Det er kun snakk om brannskader på utsiden av bygget, ifølge brannvesenet.

