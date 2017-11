E16 er stengt etter ras frå tunneltak

Tysdag kveld kl 19.50 melder politiet om at stein skal ha rast ut frå eit tunneltak. Dette skal gjelda Nakkagjelstunnelen på E16 mellom Vaksdal og Voss.

Vegvesenet melder om at E16 er stengt frå Hyvingatunnelen til Hernestunnelen.

Operasjonsleiar Terje Magnussen seier til Bygdanytt at det berre er i Nakkagjelstunnelen det er meldt om steinnedfall.

– Dei to andre tunnelane er stengt for at folk ikkje skal køyra inn i området, seier han.

Tunnelane som er nemnt ligg i området Bolstadøyri-Evanger.

Køar

Det skal vera ein god del kø i området, men politiet har ikkje fått melding om personskadar eller skadar på køyretøy.

Klokka 20.20 har ei politipatrulje vore og inspisert Nakkagjeltunnelen. Dei har observert ein stor stein i tunneltaket.

– Me er redde for at denne skal falla ut. Vegtrafikksentralen har kalla inn entreprenør for å sjekka dette ut nærare, opplyser Magnussen til Bygdanytt

Operasjonsleiaren kan ikkje kan seia noko om når vegen blir opna igjen.

Bygdanytt kjem tilbake med meir.