Stengde Arnanipatunnelen på grunn av naudblink

Det var klokka tre minutt over sju i kveld at Vegtrafikksentralen melde på Twitter at dei hadde stengt tunnelen fordi fleire bilar stod med naudblinken på. Både ein politipatrulje og vegvesenet rykte ut for å finna grunnen, men fann verken bilar, folk eller fe der. Dermed blei tunnelen opna igjen klokka 19.20.