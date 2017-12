Meteorologisk institutt varsler ekstremvær i vest

Tips eller foto? Tips@bygdanytt.no

Et stormsenter befinner seg torsdag kveld i nordlige Nordsjøen, og beveger seg mot Vestlandet. Det ventes full til sterk storm utsatte steder, og kraftige vindkast inn over land.

Kombinasjonen av sterk vind, store nedbørmengder og høy vannstand gir potensial for store ødeleggelser, opplyser Meteorologisk institutt.

Torsdag kveld ventes full og til dels sterk storm, med vindkast opp mot 30 meter per sekund utsatte steder sør for Sognefjorden. Det ventes vindkast på 35–40 meter per sekund inn over land.

Fredag morgen ventes det full storm, som vil gå over i liten storm fredag kveld. Natt til fredag er det ventet høy vannstand, 35–45 centimeter over høydene oppgitt i tidevannstabellen. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, mellom åtte og elleve meter.

Ras og flom

Det dårlige været kommer av et lavtrykk fra Skottland, der britiske meteorologer har døpt uværet «Caroline». Både i Rogaland og Hordaland var det kraftig nedbør og tiltakende vind torsdag ettermiddag.

På Osterøy omkom en 38 år gammel kvinne da et bolighus ble tatt av ras torsdag morgen. I Norheimsund i Hordaland har det gått flere jordras og en garasje er blant annet tatt av raset. Det er ikke meldt om noen skadde.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om flom på oransje nivå 3 – det nest høyeste – i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av den kraftige nedbøren og snøsmelting. I ytre strøk er varselet gå gult nivå, ett nivå lavere.

Togtrøbbel

NSB og Bane Nor sliter også med værforholdene. Bergensbanen hadde flere stengninger i løpet av torsdagen og var torsdag ettermiddag stengt mellom Bulken og Evanger på grunn av rasfare. Dette berører lokaltoget mellom Bergen og Myrdal og regionstoget mellom Oslo og Bergen.