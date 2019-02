Da Frp vant fram med løftet om skattefradrag for bompengeutgifter, var det en viktig seier for partiet.

Men fradraget kan få utilsiktede konsekvenser, skriver Klassekampen.

– Den lokale viljen til å iverksette nye bompenge­prosjekter kan bli større dersom lokale pendlere får avgiftsfradrag fra staten, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt.

Han tror effekten kan bli forsterket av at regjeringen allerede har økt den statlige andelen av finansieringen for bomprosjekter, slik at staten tar mer av regningen.

Johansen får støtte av sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

– Det er ganske åpenbart. Når en kommune vurderer et bompengeprosjekt, avhenger oppslutningen lokalt helt klart av prisen, og med et fradrag blir den mindre.

Finanspolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp avviser kritikken og sier det er en grense for hva folk er villig til å betale i bompenger.

– Frp ønsker å bygge masse ny vei og at staten skal ta en større andel av finansieringen. Derfor er dette et veldig bra tiltak, sier han.