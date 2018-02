Årsaken til nattestengningene er at tunnelene må oppgraderes for å møte kravene i tunnelforskriften, skriver NRK.

Flere av tunnelene ligger på E16 og E39.

Tungtrafikken på E16

– Dette vil by på store utfordringer for bilistene. Det er mye utfart på nattetid og det går spesielt mye tungtrafikk på E16. I tillegg kan det være en utfordring for nødetatene som skal fram, sier regionveisjef Helge Eidsnes til kanalen.

Statens vegvesen

Eidsnes sier at vi nå betaler prisen for å ha spart penger på 80-tallet.

Lys, ventilasjon og elektriske anlegg skal byttes ut, det må etableres flere havarilommer og brannsikkerheten skal oppjusteres.

Den største utfordringen vil finne sted når Fløyfjellstunnelen må stenges i 2022. Da må trafikantene i Bergen belage seg på flere år med nattestenging, opplyser regionveisjefen.

Mye som må gjøres

Bygdanytt har tidligere omtalt det omfattende arbeidet som må til i Arnanipatunnelen. Listen over tiltak er lang. Nødfortau, kameraovervåking, nødskap, belysning, rømningslys og stengepunkt er bare noen av de mange punktene. Også ventilasjonen må utbedres for å følge de nye kravene.

«Det må trolig til omfattende og kostbare tiltak for å redusere risikoen knyttet til enkelte avvik» heter det i rapporten om Arnanipatunnelen.