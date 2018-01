Brann i godstog førte til forsinkelser for togtrafikken

Klokken 04.45 onsdag melder Vest politidistrikt på Twitter at det begynte å brenne i et godstog på Voss.

Ifølge 110-sentralen var det åpne flammer i godstoget. Brannen er nå slukket, og ingen personer ble skadet i forbindelse med brannen.

– Det var ikke farlig gods på toget, sier Vibeke Næss hos operasjonssentralen til Vest politidistrikt.

Politiet på Voss vil gjøre en åstedsundersøkelse.

Brannen førte til at togtrafikken på Voss stoppet opp. Etter brannen opplyste Vest politidistrikt på Twitter at hendelsen kunne gi forsinkelser og kansellerte avganger fra Voss og Arna.

– Godstoget sperret for trafikken øst for Voss og førte til innstillinger, blant annet første lokaltog fra Voss og inn til Bergen, sier pressevakt Kjell Bakken i Bane Nor.

Voss stasjon er nå åpnet igjen. Nattoget fra Oslo til Bergen ble kraftig forsinket. Også andre reisende kunne risikere å måtte vente på toget som følge av brannen.

Pressevakt i NSB, Liv Eikebø, forteller at blant annet toget som skulle gått fra Arna til Bergen klokken 08.10 ble berørt.

– Utenom det ser det ut til å være i rute, men vi anbefaler å søke opp toget sitt på våre nettsider, sier hun til Bygdanytt.