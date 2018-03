Meteorologen: - Dette kan bli den fineste påsken vi har sett på lenge

Meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, Frode Hassel, forteller at det blir sludd natt til tirsdag og utover morgenen, men så kommer godværet til Arna og Osterøy.

Kalde netter

Meteorologen sier at tirsdag ettermiddag blir det lettere vær og stort sett lite skyer så langt de kan se.

– Gjennom påskedagene på dagtid ligger temperaturen rundt 3–5 plussgrader, men det blir kalde netter, spesielt i Arna. Om natten vil det være rundt 5–7 minusgrader.

– Det blir en forholdsvis kald påske, men det blir nok den fineste påsken vi har sett på lenge, legger han til.

Sur vind og snøskred

Han forteller at det blir litt skyer innimellom, men at det skal holde seg fint hele påskeuken. Det er ventet en del vind utsatte steder, men meteorolog sier at dette vil ikke merkes så mye i Arna og på Osterøy.

– Til fjells vil det være en del vind fram til onsdag også skal det roe seg til torsdag. Det kan bli opp til stiv kuling på fjellet, særlig på vestvidda vil det være litt sur vind, opplyser Hassel.

Han påpeker at man må være obs når man er på fjellet, med tanke på snøskred.

– Det har vært flere skred i fjellet i det siste, så det må man passe seg for.