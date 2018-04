Følg trafikken direkte i trafikk-kartet vårt øverst i saken! Grønt betyr god flyt, mens mørkerødt betyr saktegående kø.

Søndag kveld er det saktegående kø på Trengereid. Det er krysset der trafikken fra E16 og fylkesvei 7 møtes.

Politiet melder klokken 1828 at en patrulje er på plass for å skape best mulig flyt. Utfordringen er at trafikken fra blant annet Kvamskogen skal flettes inn på E16.

Da Bygdanytt var på stedet rundt klokken 17 stoppet trafikken tidvis helt opp, men stort sett gikk det i snegletempo helt til Arna.

– Erfaringsmessig vil trafikken tette seg til i løpet av kvelden 1. påskedag, og vi ser nå at trafikken er i ferd med å ta seg kraftig opp, sier trafikkoperatør Lise Kristoffersen i Statens vegvesen.

Ifølge Vegtrafikksentralen var det rundt klokken 1500 at trafikken tok seg kraftig opp.

Ser du noe i trafikken som Bygdanytt burde omtale? Send informasjon eller bilder til tips@bygdanytt.no.

Ronny Bertelsen

– Rundt klokken 15.00 kan vi nok si at trafikken var nesten som normalt på en søndag med fint vær. På grunn av det flotte været vil nok en god del vente til mandag før de reiser hjem igjen, og vi regner med at vi får den største trafikken ned fra fjellet mandag, legger Kristoffersen til.