Nå er årsaken til dødsulykken på E16 klar

Ulykken skjedde 16. oktober i fjor da bussen fra Nettbuss og vogntoget fra Asko Vest kolliderte mellom Nakkagjelstunnelen og Holemarktunnelen på E16 i Voss.

– Bussen har kommet over i feil kjørefelt. Hvorfor det har skjedd, vet vi ikke, sier politiførstebetjent Per Gunnar Thrane ved Voss lensmannskontor til NRK Hordaland.

Prøve å svinge unna bussen

Bussjåføren (62) mistet livet, mens flere passasjerer ble skadet. ASKO-sjåføren kom fra ulykken med mindre kuttskader.

Ulykken skjedde i en sving mellom to tunneler som kommer tett etter hverandre på E16 mellom Bergen og Voss. Her går E16 over en liten elv og veien har rekkverk på begge sider.

I en forklaring til politiet har ASKO-sjåføren sagt at bussen kom mot han i feil kjørefelt.

– Han prøvde å komme seg så langt ut på si side som han kunne, men på grunn av rekkverket klarte han ikke å unngå kollisjonen, seier Thrane.

Ingen regelbrudd eller mangler

Statens vegvesen har hatt en grundig sjekk av kjøretøyene involvert i ulykken uten å ha funnet noen feil.

Det har heller ikke vært brudd på kjøre- og hviletid hos noen av sjåførene.

I ettertid har Nettbuss hatt tett kontakt med kolleger og familiemedlemmer til bussjåføren, som hadde hatt en lang fartstid for selskapet.

– Vi tar ulykkesårsaken til etterretning. Nå må vi gå gjennom ulykkesrapportene når de kommer, og se hvordan vi skal gå videre med dette fremover, sier marknadssjef i Nettbuss Svein-Arne Vik til NRK.

ASKO-sjåføren, på sin side, var tilbake i jobb bare få dager etter den tragiske dødsulykken.