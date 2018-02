Vil at nettovergrep-tiltalt skal sone fire år i fengsel

I dag var det sluttprosedyre i den såkalte «Skype»-saken i Bergen tingrett.

En mann i 20-årene er tiltalt for 49 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år, besittelse av 51 overgrepsbilder og for å ha lokket 25 jenter under 16 år til å vise seg naken for ham via webkamera.

Ifølge tiltalen skal mannen også ha gjort mislykkede forsøk på det samme mot 19 andre jenter. Alt fra en adresse i Arna.

– Han er totalt uten kontroll i jakten på de fornærmede barna for å tilfredsstille egne seksuelle lyster, sier aktor Cathrine Krohn.

Fredag la aktor ned påstand om fire års fengsel.

– Totalt uten kontroll

Aktor påpekte igjen at det er en spesiell sak som er oppe i Bergen tingrett, både med tanke på hvor mange fornærmede det er i saken og hvordan overgrepene har skjedd.

– Tiltalte har i forbausende liten grad vært villig til å forklare seg om de overgrepene han har utsatt de 49 fornærmede for, sier hun og tilføyer at han har påstått å ha fortrengt mye.

Krohn mener det ikke er tvil om at tiltalte skal ha gjort det han er tiltalt for.

– Han har instruert barn helt ned i tiårsalderen om hvordan de skal utføre grove seksuelle handlinger, handlinger som de ikke har grunnlag til å forstå rekkevidden av, sier aktor.

Siv K. Berg

49 barn involvert

Krohn mener at chattesidene tiltalte har tatt i bruk nærmest har fungert som et «kjøttmarked for tiltalte».

– Han forklarer at han ikke tenner på barn, sier hun og deretter påpeker at det er 49 barn som er fornærmede i saken.

– Det vi ser tiltalte snakker om i loggene, viser at det bare er for seksuell tilfredsstillelse at han har kontakt med barna, hevder aktor.

Det var tilfeldighetene som førte til at saken havnet hos politiet. Opprullingen startet først da en mor på Østlandet oppdaget at datteren hadde chattet med en ukjent person.

Bistandsadvokat Beate Hamre fremmer krav om erstatning for 16 av de fornærmede. Hun foreslår at et erstatningsbeløp på 100.000 kroner for seks av de fornærmede i saken. For ti av de fornærmede legger hun ned en påstand om 75.000 kroner i erstatning.

Siv K. Berg

– Han er villig til å gjøre opp for seg, men ikke for ting han ikke har gjort, sier forsvarer Jacob Bentsen.

Han mener blant annet at mannen ikke skal dømmes for overgrepsbildene, samt er også uenig i de fleste av erstatningskravene og aktors påstand om fire års fengsel.

– Det er en alt for streng straff, sier forsvarsadvokaten og forteller at saken har vært en vekker for tiltalte.

Forsvarer ber om at tiltalte blir frifunnet for overgrepsbildene, og at han anses på mildeste måte. Bentsen mener at en mer passende straff vil være ett til to år, før fradrag.

At det har gått år fra saken først ble rullet opp til den havnet i rettssalen, er også noe forsvareren kritiserer.

Innrømmer 45 av 49 tilfeller

I retten har mannen erkjent delvis straffeskyld.

Blant annet skal han ha innrømmet 45 av de 49 tilfellene av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år, men nekter for å ha vært i besittelse av de 51 overgrepsbildene.

Mannen har tidligere uttalt i retten at han angrer på det han har gjort, og beskriver handlingene som «idiotisk».

– Jeg har tabbet meg skikkelig ut, sa han og la til at det var en lettelse å bli tatt av politiet.

– Det var den muligheten jeg hadde til å komme meg ut av det.