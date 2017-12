Fredag inviterte Osterøy kommune til status- og informasjonsmøte etter det store jordraset som gikk på Votlo torsdag morgen.

En kvinne mistet livet i den tragiske hendelsen, og 18 boliger ble evakuert torsdag. Fredag morgen var fremdeles åtte boliger evakuert.

Mellom 50-60 møtte opp på møtet fredag, der blant annet geologene fra NVE informerte de fremmøtte om status i saken.

– Kan være farlig

Fredag hadde geologer på nytt vært i rasområdet, og har nå fastslått at ytterligere fem boliger er trygge til å flytte hjem i.

Anders Totland

Tre boliger er fremdeles evakuert.

– Det har regnet mindre i dag, men det er fremdeles mye vannmengder i rasområdet. Området vil bli sperret av og vi oppfordrer alle sterkt til å ikke gå i området da det kan være farlig, understreker geolog Svein Arne Vågane i NVE.

Han sier på møtet at det er usikkert hvor lenge de tre gjenværende husene vil forbli evakuert, og forteller at de vil ta en ny vurdering over helgen. Ifølge Vågane kan det imidlertid bli langvarig evakuering for familiene som ennå ikke har fått flyttet hjem igjen.

– Viss jorden få tørket ut litt, vil jordmassene stabilisere seg, sier geologen.

Geologisk utredning

Vågane sier at de har mottatt en del bekymringsmeldinger fra folk i området, og påpeker at det er viktig at disse blir videreformidlet til kommunen. Han oppfordrer lokalbefolkningen til å varsle om de skulle se noe.

– En grundigere geologisk utredning skal komme på plass, forteller Vågane.

På grunn av det dårlige været har ikke geologene fått gjennomført en grundigere utredning fra hele området, men dette vil komme så snart været blir bedre.

På spørsmål fra salen om det vil bli gjort tiltak på sikt, svarer Vågane at de ikke har kommet så langt i utredningen.

– Vi trenger mer tid for å gå grundigere til verks, sier han og tilføyer at konkrete tiltak er umulig å si noe om på nåværende tidspunkt.

Støtter hverandre

Ordfører Jarle Skeidsvoll sier til de fremmøtte at kommunens viktigste oppgave nå er å sikre, trygge og hjelpe de berørte. Han lover at kommunen skal følge opp de som er rammet.

– Det er viktig at folk støtter hverandre, sier rådmann Ingvild Hjelmtveit som benytter anledningen til å takke alle de som har hjulpet til i arbeidet.

– Måten lokalsamfunnet har støttet hverandre i denne saken, er unikt å se, forteller hun.