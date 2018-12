En mann i 40-årene fra i Arna ble onsdag ettermiddag meldt savnet.

Politiet startet en større leteaksjon og fikk hjelp fra Røde Kors, Norske Redningshunder, samt Norsk Luftambulanse.

I 18-tiden, vel to timer etter at politiet først meldte om saken, kunne politiet opplyse om at mannen ble funnet i god behold.