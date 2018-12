Mann i 40-årene meldt savnet

En mann i 40-årene fra Espeland i Arna ble onsdag meldt savnet.

Vest politidistrikt melder at de har iverksatt leteaksjon.

Mannskap fra Røde Kors, Norske Redningshunder, samt Norsk Luftambulanse deltar foreløpig i søket.

Operasjonsleder Arve Samsonsen forteller at politiet fikk en telefon i 13.30-tiden av familien som var bekymret for at mannen ikke hadde kommet hjem igjen.

– Han ble sist seg i dag tidlig, forteller Samsonsen til Bygdanytt.

Sitter du på opplysninger i saken, kan du ringe politiet på telefonnummer 02800.

Saken blir oppdatert.