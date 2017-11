Nå er mannen, som bor i Arna, dømt til fengsel.

Det var i 2016 at mannen i 30-årene opprettet en rekke kredittkort i en kvinnes navn. Det klarte han ved å ta i bruk hennes fulle navn og bank-ID.

Totalt hadde han opprettet kredittkort med en samlet kredittgrense på nærmere 300.000 kroner i kvinnens navn.

Da han nylig møtte i Bergen tingrett måtte han svare for totalt tolv tilfeller av grovt bedrageri. Han var også tiltalt for et bedrageri med mildere alvorlighetsgrad og forsøk på grovt bedrageri.

I retten tilsto mannen alt, noe som resulterte i at saken ble gjort om til en tilståelsesdom.

Påtalemakten foreslo at mannen skulle sone åtte måneder fengsel. Ettersom mannen tilsto, viste stor anger og hadde allerede begynt å nedbetale beløpet, konkluderte dommerne i Bergen tingrett at syv måneder fengsel var passende.

I tillegg til å måtte sone fengselsdommen, må mannen betale i overkant av 65.000 kroner til fornærmede.