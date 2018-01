Lørdag formiddag ble brannvesenet varslet om at en hjortekalv hadde gått gjennom isen på Haukelandsvatnet i Arna.

– En forbipasserende hadde allerede lagt en stige på isen for å hjelpe, men vedkommende fikk ikke hjorten opp. Derfor ble vi tilkalt, sier innsatsleder Kjell Hegdal i Bergen brannvesen.

Ble reddet

Mannskap fra Arna stasjon tok jobben og rykket ut til stedet stedet midt mellom Espeland og Unneland.

– Vi tok utpå Hansa-brettet (verktøy for isredning, journ. anm og fikk hjulpet hjorten på land. Den var i helt fin form, opplyser Hegdal.

Bergen brannvesen

God trening

Med jevne mellomrom må brannvesenet ta oppdrag som omhandler dyr. Det synes innsatslederen er bra.

– Vi er her for å hjelpe mennesker og dyr når vi kan. Vi skal løse alle oppdrag, så det er viktig at vi får trent på dette.

Saken ble først omtalt av BA.