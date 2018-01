Mandag ettermiddag kolliderte tre biler på Herland på E16, like ved Osterøybrua.

– Vi har fått melding om en front mot front-kollisjon. Tre biler er involvert i ulykken, sier operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt i 15-tiden.

Fem til legevakt

Alle nødetatene rykket ut til stedet. Totalt var fem personer involvert i ulykken.

– Tre personer er sendt til Bergen legevakt og to personer til legevakten i Åsane, sier Magnussen.

Mads René Trellevik

Politiet har ikke fått melding om personskade, og Magnussen forteller at de involverte blir sendt til legevakten for sjekk.

Politiet ble varslet om ulykken like etter klokken 15. Både involverte parter og vitner ringte for å varsle nødetatene.

Foreløpig kan ikke politiet si noe om årsaken til ulykken, men opplyser at det opprettes en undersøkelsessak. Ingen førerkort er inndratt.

Lange køer på E16

Ulykken resulterte i lange køer på E16 mandag ettermiddag. Trafikken ble først stengt i begge felt. Det var behov for bilberging på to av de tre bilene.

Like etter klokken 16 melder politiet at begge feltene nå er åpnet igjen for trafikk.

I trafikk-kartet under kan du følge med på trafikken direkte. Grønt betyr at trafikken flyter fint, mens rødt betyr kø.