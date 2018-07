Bil fikk stein i ruten - stengt tunnel skapte lange køer

Klokken 16 onsdag stengte Arnanipatunnelen etter melding om at det falt stein fra tunneltaket.

– Vi fikk melding om at en som kjørte i tunnelen fikk småstein fra taket i frontruten, sier Marianne Hove i Vegtrafikksentralen vest.

Bilen skal ikke ha fått noen skader etter hendelsen.

– Bilisten sa det bare var smågrus, men vi må uansett stenge og sjekke det, sier Hove.

Anders Totland

– Veldig sårbart

En time etter at Arnanipatunnelen stengte sto bilene bom fast i kø fra rundkjøringen i Arna og videre oppover E16.

Trafikkoperatør Ove Amundsen forteller klokken 17 at entreprenøren nylig er kommet inn i tunnelen for å inspisere.

– Det er veldig sårbart på E16 når Arnanipatunnelen stenges. Vi ser at køene er lange, vi skal være veldig glad for at det er fellesferie, ellers hadde det vært fullstendig kaos nå, sier Amundsen.

Cirka 17:20 åpnet tunnelen igjen.

Mens tunnelen var stengt anbefalte Vegtrafikksentralen omkjøring via Osterøy fylkesvei 567 og fergen Breistein - Valestrandsfossen.