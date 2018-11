Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet og KrF vil pålegge regjeringen å utrede og helst fjerne betaling i veibommer, men at det ikke er snakk om å fjerne betalingen for kjørende helt.

Begge partier mener imidlertid det er penger å spare i administrasjon og innkreving om bominnkrevingspunktene erstattes med overvåkning via satellittposisjonering (GPS).

Tanken er at bilistene betaler basert på hvor langt de har kjørt, ikke hvor de passerer.

KrF-nestledere Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, samt Hans Fredrik Grøvan og Tore Storehaug står bak KrFs forslag, der det understrekes at det er viktig at bompengeordninger er rettferdige.

Ap-politikerne argumenterer også med at dagens bomavgiftssystem er for lite knyttet til faktisk bruk og belastning av veinettet.