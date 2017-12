Like før klokken 9 mandag morgen ble Arnanipatunnelen stengt etter melding om at det lå et løst dekk i veibanen.

Da tunnelen var klar til å kunne åpne igjen, laget en veibom problemer. Grunne tekniske utfordringer fikk ikke Vegtrafikksentralen åpnet igjen.

Først da klokken var blitt nesten 10, omtrent en time etter stengingen, ble tunnelen åpnet igjen.