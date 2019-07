– Vi skal aldri glemme dem. Vi skal aldri la oss skremme.

– Det er første gang jeg er med på dette. Det var en sterk minnestund, forteller Jakob Bysheim.

Han er sønn av Johannes Myklebust Bysheim, leder av Osterøy Arbeiderparti.

I vår startet Jakob og tvillingbroren Lars opp Osterøy AUF igjen, etter at lokallaget i flere år hadde ligget brakk.

Glemmer aldri

I går var rundt ti personer fra Osterøy Arbeiderparti og Osterøy AUF samlet ved minnesmerket på Hatland, for å minnes de som gikk bort sommeren 2011.

– Vi la ned roser. Rita Tveiten sa noen ord. Det er viktig at vi ikke lar oss skremme av det som skjedde. Vi må ikke glemme de vi mistet, sier Bysheim, som selv var på AUFs sommerleir på Utøya i 2015.

– Stort tap

Ordførerkandidat for Osterøy Arbeiderparti, Rita Tveiten, forteller at smerten over tapet av ungdommene på Utøya aldri vil forsvinne.

– For Arbeiderpartiet er dette fortsatt et veldig stort tap. Veldig viktige personer for oss er borte. De falt for en stor sak, demokratiet. Det er opp til oss som er igjen å sloss for de verdiene de falt for, sier hun.

