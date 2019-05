Trengereid

11:00:

Prosesjon frå Stølen på Trengereid til Risnes og attende.

Møt gjerne litt tidlig.

12:30- 14:30:

Leikar for små og store på skuleplassen og inne.

Sal av kaffi, kaker, is, brus, rømmegraut m.m

Heile festen blir haldt på skulen som i fjor.

15:00:

Premieutdeling.

Alle er hjarteleg velkomne

Ådnamarka

0700:

Salutt.

1130:

Festgudstjeneste i Arna Kyrkje.

1230:

Kransenedlegging og tale av Bjørn Myhren ved minnesmerket over dei falne.

1315:

Prosesjon stiller opp ved Øyrane Torg.

1330:

Prosesjonen går fra Øyrane Torg, via Bommane til Stølsvegen. Kort stopp ved Arna Helseheim, her delar 2. trinn ut blomster til bebuarane. Prosesjonen går Vollavegen og Eikhaugen til Ådnamarka skule.

1500:

Tale for dagen ved Kjetil Sælen og underhaldning ved 4. klasse på Ådnamarka skule. Kafeteria med sal av is, brus, pølser, kaffi, kaker og rømmegraut.

Ta med godt humør og delta på leikar, aktivitetar og konkurransar.

Vi har Vipps!

Lone

08.00:

Salutt.

09.30:

Flaggheising v/ 1. Lone Speidergruppe.

Arna skulekorps spiller.

10.00:

Sang v/ Betania barnekor

Andakt v/ Kjell Martin Myhr

10.25:

Forberedelse til folketoget

10.40:

Salutt. Folketoget starter.

Toget går frå Lone- rundt halve Londalen - Lone. Så samles hele folketoget på fotballbanen for felles fremføring av nasjonalsangen. Arna skulekorps spiller. Salgsbodene åpner etter nasjonalsangen.

Vi har vipps!

11.55:

Film for barna.

12.00:

Tale for dagen v/ Ove Skjoldal.

Leker for barn og voksne starter etter dette

12.30:

Løping for barna.

14.00:

Annonsering av finalister og sang v/3 klasse.

14.30:

Premieutdeling og avslutning.

GRATULERER MED DAGEN – VELKOMMEN TIL ALLE!

Garnes

07.00:

Salutt.

11.30:

Gudstjeneste i Arna kyrkje.

12.30:

Minnesmarkering, kransenedleggelse og tale ved minnesmerket over de falne.

Taler: Bjørn Myhren (veien stenges under arrangementet).

13.15:

Oppstilling av prosesjon på Øyrane Torg

Salutt. Vi synger første vers av «Ja, vi elsker».

13.30:

Prosesjon går fra Øyrane Torg til Garnes ungdomsskole.

(Deler av veien stenges under arrangementet)

14.30:

Program på skoleplassen:

Skolekorpset spiller

Underholdning av elevene på 5. trinn

Tale for dagen ved Ove Skjoldal

Leker/konkurranser og salg i ulike boder. Kafeteria i gymsalen.

19.00-21.00:

Diskotek på Garnes Ungdomsskole

For alle 4.-7. klassinger i Arna skolekrets.

Inngang 50,- pr. person. Salg av snacks og drikke. Konkurranser og premier.

Unneland

08.00:

Flaggheising.

13.30:

Open kafé med sal av is, pølser og brus.

13.45:

Oppstilling til prosesjon.

14.00:

Prosesjon og kransenedlegging ved Eivind Viken sin minnestein.

15.00:

Festmøte med tale for dagen, Salsboder og Kafé held stengt under festmøte. Etter festmøte startar vi servering av tradisjonsrik 17. mai-mat på kafeen med betasuppe, pølser, kaker, is, kaffi m.m. Leiker for alle born mellom 0 - 100 år - pilkast, lykkehjul, fiskedam, m.m.

15.45:

60 meteren for alle som ønskjer.

16.45:

Premieutdeling.

Haugland

10.30:

Prosesjon frå Arna Stadion til Haugland skule

11.15:

Konsert ved Haugland skulekorps. Underhaldning.

Tale for dagen v/Kjell-André S. Johannessen.

11.45:

Leikar på skuleplassen starter etter talen.

14.00:

Premieutdeling og avslutning. Ute selges kaffe, brus, saft, is, pølser og lapskaus.

Kafè i gymsalen med salg av kaffe, brus, saft og kaker.

HUGS KONTANTAR.

17.00:

17. mai-fest i Ytre Arna bedehus. Koldtbord.

Ytre Arna

08.00:

Flaggheising.

11.00:

Gudsteneste ved Ytre Arna kyrkje v/Ingvar Fløysvik.

12.45:

Prosesjon stiller opp ved Ytre Arna barnehage.

13.00:

Prosesjonen går til skulen. På skuleplassen: Musikk ved ei gruppe frå Arna Skulekorps, Arne Musikforening og Alliansekorpset Arna. Program med 4. klassane. Leikar for borna. Sal av is og pølser. Kafé i gymsalen med sal av suppe, brus, kaker og kaffi.

17.00:

17. mai-fest i Ytre Arna bedehus.