Et lavtrykk ved Island sørget for sterk sønnavind over hele Norge mandag morgen.

Trær blåste i løpet av natten overende både i Arna og på Osterøy:

Fylkesvei 367 mellom Greve og Borgo på Osterøy ble stengt.

I Lakslia i Arna veltet et tre ut i veibanen, slik at det ble redusert fremkommelighet.

Ingen store skader lokalt

Politiet har ikke fått meldinger om værrelaterte skader hittil.

Vest politidistrikt tror det skyldes at folk har tatt advarslene i forkant på alvor, og dermed har sikret løse gjenstander ved hjemmene sine.

– Vi vil at folk skal melde ifra til oss hvis man ser noe som potensielt kan løsne, fordi det kan bli stygge situasjoner, sier operasjonsleder Frode Kolltveit.

Skjer det noe der du er? Send tips eller bilder til tips@bygdanytt.no

Vinden fortsetter utover dagen

I dag vil det fortsette å blåse. Meteorolog Lars Andreas Felberg forteller også at været fremover vil bli usikkert.

– Det har blåst veldig mye i natt. Det vil roe seg utover kvelden, mens det i morgen vil bli rolige vindforhold. Ved kysten blåser det opp mot full storm, forteller Felberg ved Vêrvarslinga på Vestlandet

I dagene fremover går temperaturen ned og et bygevær vil oppstå, men det vil bli mye mindre vind. Temperaturen vil ligge på rundt null grader.

– Nedbøren som kommer kan falle som sludd eller snøbyger. Temperaturen har en nedgående tendens og vil på onsdag ligge rundt null grader. Torsdag og fredag viser prognosene et par minusgrader, sier Felberg, som avslutter med at prognosene inn mot helgen kan endre seg.