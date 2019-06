Skal du til Voss i helgen? Voss Cup anbefaler de som skal til å bruke kollektivtransport. Det er satt opp ekstra tog på fra Bergen til Voss og det er også økte bussavganger.

Dersom du må ta bilen, kan du følge trafikken i kartet over. Grønt betyr at trafikken flyter fint, mens rødt er stopp.

Har du info eller bilder fra trafikken? Da kan de sendes til bn@bygdanytt.no eller på Facebook.

–Følg på

Når det oppstår kø er det viktig å følge på, stresse ned og puste ut.

– Det aller viktigste i en køsituasjon er at du følger på, for ikke å skape unødvendig lange luker og dermed gjør køen større. Det er også viktig å flette der det legges opp til det, for at trafikken skal flyte fint, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Marianne Hope til Bygdanytt.

Hun sier at trafikken går greit for øyeblikket mellom Trengereid og Voss, der det fryktes at trafikken vil bli størst i ettermiddag.

– Akkurat nå er køen størst på Vågsbotn i retning E16. Normalt sett ville køen på denne tiden vært i retning Nordhordland, så det er nok Voss Cup som er årsaken, sier Hope.

Stengte tuneller

Tidligere i dag var Bjørkhaug og Sætretunnelene mellom Trengereid og Vågsbotn stengt grunnet planker i vegbanen.