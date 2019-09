Søndag kveld like etter klokken 21 meldte Vest politidistrikt om en trafikkulykke i Indre Arna.

– Det er en bil som har kjørt utfor veien og havnet inn i en hage, forteller operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

– Hvem varslet nødetatene?

– Det var et vitne som varslet om ulykken. I tillegg ringte huseier oss, forteller han.

Politiet meldte først at det var to personer involvert i ulykken, men opplyser senere at det bare er en person.

Alle nødetatene rykket ut til ulykkesstedet.

– Sjåføren er ute av bilen og fremstår oppegående, sier Algrøy.