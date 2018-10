Hele 62,3 prosent svarer at de ønsker mer statlig finansiering av norske veier. Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av InFact for Nettavisen.

En av fire, 26 prosent, sier at fordelingen mellom bompenger og statlig finansiering bør være som i dag. 8 prosent har ingen mening.

– Det er ingen overraskelse at tallene viser dette, og vi har klare ambisjoner om å få gjort mer, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til avisen.

Han viser til at han gikk til valg på å få ned bompengebetalingen, og peker på at regjeringen senest i forslaget til neste års statsbudsjett har tatt grep for å få ned bompengekostnadene – ved å gi en halv milliard kroner i såkalt bompengerabatter utenfor byene. Samtidig er antallet bompengeselskaper redusert fra 60 til 5.

Bakgrunnstallene for undersøkelsen viser at motstanden mot bompenger er stor i alle partiene.

Til sammen er 1.009 personer i et landsrepresentativt utvalg spurt i undersøkelsen. Feilmarginen på totaltallene er 3 prosentpoeng.