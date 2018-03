– Vi har bemannet opp og er i dialog med politiet. Skulle det skje noe, vurderer vi situasjonen fortløpende, forteller trafikkoperatør Idar Sangolt ved Vegtrafikksentralen i Statens vegvesen.

Han regner med at trafikken vil øke godt på søndag, ettersom vinterferien er over for mange.

Ifølge Sangolt er det ofte ved Trengereid at problemene oppstår når «alle» skal hjem samtidig.

– I verste fall blir det dirigering på Trengereid ved behov. Det er der proppen ofte er, forklarer han.

– Blir det lange køer på søndag?

– Det er vanskelig å spå hvor lang køen blir. Det har ikke vært så fint vær i dag, og det har vært veldig kaldt. Dermed kan det være at hjemfarten blir litt mer spredt. Men kø, det blir det uansett, fastslår han.

– Har du noen gode råd til bilistene?

– Vil du unngå den verste køen, så kom deg av gårde så tidlig som mulig. Det blir stor trafikk, så folk må kjøre aktsomt og hensynsfullt, oppfordrer han.

Ser du noe på veiene som Bygdanytt bør omtale? Tips oss på tips@bygdanytt.no.

I trafikk-kartet vårt under kan du følge trafikken direkte. Rødt betyr kø, mens grønt betyr at trafikken flyter fint.