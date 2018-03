Det har dommerne i Bergen tingrett fastslått.

Mannen i 20-årene var tiltalt for totalt 49 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år.

I tillegg var han tiltalt for å ha vært i besittelse av 51 overgrepsbilder og for å ha lokket 25 jenter under 16 år til å vise seg naken for ham via webkamera.

Mannen skal også ha gjort mislykkede forsøk på det samme mot 19 andre jenter, og alt fra en adresse i Arna.

Dommerne i Bergen tingrett har nå fastslått at mannen må sone fire år i fengsel, skriver NRK. I tillegg må han betale oppreisningserstatning på totalt 970.000 kroner til ofrene i saken.

Innrømmet flere av hendelsene

Da saken var oppe i retten, erkjente mannen delvis straffskyld.

Politiet mener mannen har lokket 25 jenter under 16 år til å vise seg naken for ham via webkamera, men han selv erkjente bare 12 av tilfellene.

I retten har han innrømmet å ha gjort mislykkede forsøk på det samme mot 19 andre jenter.

Han har også nektet for å ha hatt 51 overgrepsbilder lagret på datamaskinen sin.

På spørsmålet om straffskyld på de 49 tilfellene av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år, svarte mannen ja på 45 av tilfellene.

– Totalt uten kontroll

Aktor Cahtrine Krohn uttalte i sin sluttprosedyre at fire år var en passende straff.

– Han er totalt uten kontroll i jakten på de fornærmede barna for å tilfredsstille egne seksuelle lyster, har hun tidligere uttalt i retten.

Saken ble først kjent for politiet da en mor på Østlandet tok kontakt etter å ha oppdaget at barnet hennes hadde chattet med en ukjent person på nettet.