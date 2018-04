Holder fartskontroller hele døgnet

Utrykningspolitiet planlegger denne uken å gjennomføre ekstra mange kontroller denne uken.

Særlig onsdag 18. april blir en travel dag for UP.

Det var NRK som først meldte om økningen i antall fartskontroller denne uken.

– Det er egentlig ikke noe spesielt fordi vi gjennomfører fartskontroller gjennom hele året, men denne uken blir noe spesiell, sier distriktsleder i Utrykningspolitiet på Vestlandet, Terje Oksnes.

Erik Skjoldt

«Speedmarathon»

Gjennom hele Europa gjennomføres et såkalt «Speedmarathon», hvor fokus er å ta fartssyndere, og de som ikke makter å kjøre etter forholdene.

Og denne dagen er UP hele døgnet langs veiene.

– Har dere nok folk til å gjennomføre alle kontrollene?

– Nok folk blir man vel aldri, men vi skal bruke den kapasiteten vi har. Ingen vil vite hvor vi står på onsdag, og ellers denne uken, understreker UP-lederen.

– Hvorfor fokus på fart?

– Fart er, sammen med rus, den medvirkende årsaken til trafikkulykker her til lands. Målet vårt med slike kampanjer er, blant annet, å jobbe med bilistene slik at de avstår fra fartsovertredelser, samt å kjøre i ruspårvirket tilstand, opplyser Oksnes til Bygdanytt.

Ser positivt på fremtiden

E16 mellom Arna og Voss er en strekning Oksnes vil påstå får besøk av UP denne uken, men understreker at ingen skal føle seg trygg.

– Historisk sett gjennomfører vi kontroller på veistrekninger med mange trafikanter, og hvor det forekommer ulykker. Men vi mener det også er viktig å være tilstede langs strekninger hvor det historisk sett ikke har vært mange ulykker, men gjerne en del som kjører alt for fort, påpeker han.

I tillegg ser Oksnes en veldig positiv trend blant fartssynderne.

– Det er veldig gledelig å meddele at antall kjørte kilometer over fartsgrensen har gått ned. Det vil si at vi tar færre og færre grove fartsovertredelser sålangt i 2018. Vi er inne i en positiv trend hvor bilene blir bedre, utrykningspersonell blir dyktigere, veiene utbedres og holdningen til bilistene endres. Det er særdeles positivt, avslutter Oksnes til Bygdanytt.