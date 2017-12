Kristine gravlagt: - Vår klippe ble brått og brutalt revet bort

Flere hundre møtte opp for å ta avskjed med Kristine Anette.

38-åringen mistet livet etter at familiens bolighus ble truffet av jordskred på Votlo 7. desember. Hun etterlot seg fem barn og en samboer.

Sterke meninger og store mål

Svigerinnen beskriver Kristine Anette som en med godt humør og alltid et smil på lur, men også en kvinne med sterke meninger og store mål.

– Vår klippe ble brått og brutalt revet bort, sier svigerinnen i minnetalen.

Vest politidistrikt

Fungerende sokneprest for Hamre og Hosanger, Helle Maria Wolstad, sier til Bygdanytt at det er en tung dag for familien.

– Sorg tar tid og sorg tar krefter. Ta vare på hverandre. Gi hverandre tid og rom, oppfordrer hun.

Familien først

Kristine Anette ble født i Bergen i 1979, men dro til Osterøy på slutten av 90-tallet, der hun møtte samboeren sin.

Fembarnsmoren tok utdanning i voksen alder, men satte alltid familien først, forteller fungerende sokneprest Helle Maria Wolstad i minnetalen.

Soknepresten sier til Bygdanytt at tiden etter begravelser kan være tøff.

– Når en opplever slike dramatiske opplevelser, så går det ikke over på en, to, tre. Det er gjerne tyngst når en ikke får spørsmål og oppmerksomhet, forklarer hun.

Hun oppfordrer lokalsamfunnet til å fortsette det gode arbeidet de har gjort.

Mads René Trellevik

Takker for støtten

Wolstad forteller at familien er glad for all støtten de har fått fra lokalsamfunnet, og at de har opprettet et minnefond for barna.

De etterlatte har takket kriseteamet i kommunen, de som tok dem imot på akuttmottaket og alle som tok vare på den gjennom den tunge perioden.

Sokneprest Wolstad og resten av kriseteamet fremdeles er tilgjengelig for dem som har behov for å snakke ut om det som har skjedd.