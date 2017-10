Da Margun Sørvik besøkte gravplassen i Indre Arna torsdag, fikk hun øye på en gjenstand som lå delvis skjult under høstløvet.

Hun sparket vekk løvet og frem kom en rosemalt trekiste. Hvordan den havnet der, er et aldri så lite mysterium.

Sammen med ektemannen leverte hun den til politistasjonen i Åsane.

– Da vi så at årstallet 1841 var påmalt, tenkte vi at den må ha affeksjonsverdi for noen. Det er nok noen som savner den, sier Arvid Nilsen til Bygdanytt.

Vil ha tips

Politiførstebetjent Geir Kristiansen ved Bergen nord politistasjon har undersøkt den gamle kisten. De aller fleste spørsmålene er fortsatt ubesvarte.

– Vi har prøvd å gå gjennom sakene vi har, men kan ikke finne noen tyveri- eller innbruddsaker som passer, opplyser Kristiansen.

Kisten er cirka 30x20 centimeter og 18 centimeter høy.

– Hvis det er noen som har opplysninger om kisten, så kan det hjelpe oss å spore frem eieren, sier han.

Politiet

Merkelig lapp

Kisten ble funnet rett ved muren som er på baksiden av kirken ved togstasjonen i Indre Arna.

Arvid Nilsen frykter at noen har stjålet kisten og kastet den over muren, men politiet har foreløpig ikke funnet noen holdepunkter for det.

En håndskrevet papirlapp på kisten gjør at ekteparet tror at noen savner den.

– Det sto «Gratulerer med 15-årsdagen. Fra bestemor og bestefar.». Da tenkte jeg at dette må være en gave, som på en eller annen måte har kommet vekk. Det var også et bankhefte der - som vi ikke åpnet, sier Arvid Nilsen.

I kisten lå det en del gamle mynter av ukjent verdi.

Dersom du har opplysninger, kan politiet i Åsane kontaktes på 55255500. Du kan også tipse Bygdanytt på tips@bygdanytt.no eller telefon 94853728