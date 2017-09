Ny boss-avtale på plass

Bir AS har gitt Bir Transport AS enerett for inntil to år, som betyr at Bir Transport AS fra i dag av henter husholdningsavfallet i alle av Bir sine eierkommuner.

Som allerede kjent har RenoNorden gått konkurs. Blant de som ble påvirket av konkursen, var Osterøy kommune.

– Bir Transport AS er tildelt enerett for en periode for å sikre stabilitet i avfallsinnsamlingen slik at eierkommunene får anledning til å beslutte og implementere en langsiktig løsning, skriver Bir i en pressemelding.

Alle de 25 ansatte i RenoNorden blir tilbudt jobb i Bir Transport AS.