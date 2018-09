Like før klokken halv to fredag ettermiddag melder MF «Ole Bull» at de har trøbbel med den ene propellen.

Følgende skriver selskapet på sine Facebook-sider:

«Påan igjen!! Mykje rak i fjorden etter stormen og me har fått noko i den eine propellen. Me kjem å gå med redusert fart ein time eller to til me får folk å sjå kva det er.»

Nå forteller selskapet at de har tatt fergen ut av drift.

– Det er så mye rekved, skit, rusk, gammelt fiskeutstyr og liner som ligger rett under vannflaten at vi ikke ser det når vi legger til kai, meddeler kaptein Frode Vedå til Bygdanytt.

Dykker skal redde fredagsrushet

Kapteinen har nå sendt en dykker ned for å redde propellen.

– Dette er stormens verk, og det går ut over oss, sukker kapteinen.

Vedå kan formidle at fergen vil gå som normalt fra klokken 1545 fredag ettermiddag.

– Ja, vi får håpe at alt er klart da, avslutter Vedå til Bygdanytt.