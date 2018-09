Bane Nor fortel at dei no jobbar for fullt med å gjere ferdig dei 16 rømmingstunnelane mellom den gamle og den nye Ulriken tunnel.

Mellom anna skal det støypast veggar med dører mellom tunnelane.

I tillegg held dei på med å byggje tekniske rom, som skal innehalde signal- og teleutstyr.

Dette skjer på Arna stasjon

På Arna stasjon skjer det også mykje aktivitet.

Dei nye plattformene på sørsida av stasjonen held på å ta form. Mellom anna skal det bli nytta granittheller til det nye dekket.

Bane Nor held også på med å fullføre publikumstilkomsten, plattformer og støyskjerming på sørsida av stasjonen.

Dei overbygde rampane med sidevegger av glas og trappeamfiet nærmar seg ferdige.

Busstasjonen

Som tidlegare nemnt vil buss-stasjonen i Indre Arna bli opna 1. oktober.

Den midlertidige busstasjonen vil i tida framover bli nytta til buss for tog.