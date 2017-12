«Helsesista» tror skolen gjør lurt i å droppe tentamen

Onsdag kunne Bygdanytt melde at Osterøy ungdomsskule dropper tentamen på grunn av stressede elever.

Elevene jubler over at det nå bare er eksamen som gjelder, og skoleledelsen har så langt bare positive erfaringer.

Tale Maria Krohn Engvik, mest kjent som «Helsesista», tror skolen tenker rett.

– Det er lurt av skolen å jobbe med dette. Hvis elevene er stresset og ikke har det bra, så er ikke hjernen mottakelig for læring. Hvis vi ønsker elever som utvikler hele seg, så må man prøve å se hele mennesket og ikke bare tenke på prøveresultater, sier hun til Bygdanytt.

«Helsesista» har på kort tid blitt en stjerne blant store og små på Snapchat, der hun har rundt 40.000 daglige seere. Hun tok permisjon fra jobben som helsesøster på Østlandet for å satse fullt på sosiale medier.

Mye stress

Bygdanytt har tidligere skrevet at mange unge sliter med stress, depresjon og for lite søvn. På Osterøy ungdomsskole jobbes det med flere konkrete tiltak for å øke trivsel og skolemiljø.

Engviks følgere gir kontinuerlig tilbakemeldinger som stemmer godt overens med tilbakemeldingene fra Osterøy-elevene.

– Jeg vet at det er veldig mye stress for elevene der ute. Det er mange som gruer seg og synes det er mange prøver og mye skolearbeid. Ofte har de trening og sånt ved siden av i tillegg.

– Har du et råd om hvordan skolene kan gjøre det bedre for elevene?

– De må prøve å se hver enkelt elev. Det er mange som strever og føler at de spiller et skuespill bak en maske. De er stresset, prøver veldig hardt og har det ikke så bra. Skolen bør ta seg tid til å se hver enkelt elev, jobbe med klassemiljøet og ha det litt gøy, mener Tale Maria Krohn Engvik.

– Ungdomstiden skal være vanskelig

«Helsesista» håper at Osterøy ungdomsskole gjør alvor av det forebyggende arbeidet og at tentamen ikke droppes som en form for brannslukking.

– I stedet for å ha tentamen, så håper jeg at de gjør noe skikkelig gøy med elevene. Det gir ny motivasjon og en mulighet til å snakke sammen. Elevene ønsker å være flinke og pliktoppfyllende, så lytt til dem og ta det som blir sagt på alvor, mener hun.

Overfor følgerne forsøker Engvik å senke presset ved å påpeke at ikke alt behøver å være perfekt.

– Ungdomstiden skal være vanskelig. Hvis den ikke er det, så utvikler man seg ikke. Jeg prøver å få fram at det skal være skikkelig dritt og kjipt av og til, når hormonene svinger.

I tillegg til å være på Snapchat, oppfordrer «Helsesista» foreldre til å oppføre seg mer som journalister overfor barna sine.

– Oppfør deg mer som en journalist om du strever i kommunikasjonen med ungdommen din. Dropp kommandoer og mas, still flere åpne spørsmål og ta deg tid til å vente på svar og til å lytte, anbefaler Engvik.